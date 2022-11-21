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Росгвардейцы помогли многодетной матери в трудной дорожной ситуации

В горнолыжном поселке Шерегеш экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Александра Булочева и старшего сержанта Романа Пустовалова помогли выбраться из снежного плена матери с тремя детьми.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили легковой автомобиль, который увяз в снежной колее. В салоне находилась женщина с тремя детьми.

 С помощью буксировочного троса росгвардейцы вытянули иномарку на дорожное полотно и она смогла продолжить свой путь.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
21/11/2022
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