Росгвардейцы помогли отыскать имущество, которое могло быть похищено у юного горожанина

В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии откликнулась на просьбу о помощи от родителей юного горожанина и задержали человека, который может быть причастен к хищению вещей их сына.

В вечернее время на маршруте патрулирования к сотрудникам Росгвардии обратились родители 12-летнего мальчика, заявившие об исчезновении его сумки, в которой находились телефон и банковская карта. Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, предлагавшего прохожим на улице 1 Мая приобрести смартфон. Им оказался 36-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, у которого был похищенный телефон и банковская карта.

По предварительной информации, школьник находился в компании друзей, оставив свою сумку с личными вещами на ветке дерева. Этим воспользовался предполагаемый виновник, который незаметно забрал чужое имущество и скрылся. Спустя время подросток обнаружил пропажу и сообщил об этом родителям, который обратились к сотрудникам Росгвардии, предоставив данные геолокации телефона сына.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия