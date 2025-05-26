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Росгвардейцы помогли отыскать имущество, которое могло быть похищено у юного горожанина

В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии откликнулась на просьбу о помощи от родителей юного горожанина и задержали человека, который может быть причастен к хищению вещей их сына.

В вечернее время на маршруте патрулирования к сотрудникам Росгвардии обратились родители 12-летнего мальчика, заявившие об исчезновении его сумки, в которой находились телефон и банковская карта. Росгвардейцы задержали предполагаемого виновника, предлагавшего прохожим на улице 1 Мая приобрести смартфон. Им оказался 36-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, у которого был похищенный телефон и банковская карта. 

По предварительной информации, школьник находился в компании друзей, оставив свою сумку с личными вещами на ветке дерева. Этим воспользовался предполагаемый виновник, который незаметно забрал чужое имущество и скрылся. Спустя время подросток обнаружил пропажу и сообщил об этом родителям, который обратились к сотрудникам Росгвардии, предоставив данные геолокации телефона сына.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
26/05/2025
Происшествия
Киселевск
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