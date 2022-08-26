Росгвардейцы помогли приюту для бездомных животных в Кузбассе

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу оказали помощь волонтерам городского пункта временного пребывания бездомных животных и передали им около 25 кг необходимых продуктов питания.

В этот раз стражи правопорядка познакомились с новыми питомцами и узнали, как обстоят дела у специалистов в летний период. Всего в приюте находится 60 кошек и собак. Волонтёры подбирают бездомных животных на улице, оказывают им необходимую помощь, а затем передают их в добрые руки.

«За многолетнюю дружбу с благотворительной организацией мы стали одними из самых долгожданных гостей для ее четвероногих обитателей. И к каждой встрече мы готовимся заранее, собирая общими усилиями съедобные гостинцы», - отметил начальник юргинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии капитан Александр Солянкин.

Фото: Росгвардия