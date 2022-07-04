Росгвардейцы помогли разыскать пропавшего несовершеннолетнего юргинца

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие и помог вернуть домой 11-летнего местного жителя, который ушёл из дома и не вернулся.

В вечернее время юргинские экипажи Росгвардии, задействованные в единой системе дислокации, получили ориентировку на пропавшего ребёнка.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась мать 11-летнего мальчика, который днем ушёл на прогулку, а к вечеру не вернулся.

Росгвардейцы совместно с инспектором по делам несовершеннолетних приступили к проверке мест вероятного нахождения пропавшего. В результате мальчик был обнаружен около одного из городских ТЦ.

Выяснилось, что юный юргинец не обратил внимания на поздний час и не знал, что его разыскивает мать. Обеспечив безопасность ребенку, росгвардейцы помогли доставить его домой.