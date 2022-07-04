Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы помогли разыскать пропавшего несовершеннолетнего юргинца

В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие и помог вернуть домой 11-летнего местного жителя, который ушёл из дома и не вернулся.

В вечернее время юргинские экипажи Росгвардии, задействованные в единой системе дислокации, получили ориентировку на пропавшего ребёнка.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась мать 11-летнего мальчика, который днем ушёл на прогулку, а к вечеру не вернулся.

Росгвардейцы совместно с инспектором по делам несовершеннолетних приступили к проверке мест вероятного нахождения пропавшего. В результате мальчик был обнаружен около одного из городских ТЦ.

Выяснилось, что юный юргинец не обратил внимания на поздний час и не знал, что его разыскивает мать. Обеспечив безопасность ребенку, росгвардейцы помогли доставить его домой.

Происшествия
Юрга
kuzbassnews.ru
04/07/2022
Происшествия
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus