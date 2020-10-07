Росгвардейцы помогли сельчанке разыскать пропавшего супруга

168 заболели и трое скончались от коронавируса в Кузбассе за сутки По данным областного оперштаба, сегодня, 7 октября, в Кузбассе коронавирусом заболели ещё 168...

Еще 168 кузбассовцев заболели коронавирусом Вновь в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. На утро 8 октября еще у 168 человек...

Вспышку коронавируса выявили среди мигрантов на стройке в Новокузнецке В Новокузнецке зарегистрировали вспышку коронавируса среди трудовых мигрантов, работающих в...