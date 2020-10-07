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Росгвардейцы помогли сельчанке разыскать пропавшего супруга

    В Мариинске экипаж Росгвардии вневедомственной охраны в составе старшины Олега Мошева, сержанта Вадима Летуна и младшего сержанта Вячеслава Филатова помогли вернуть домой 54-летнего жителя села Суслова.

За помощью к стражам правопорядка обратилась супруга без вести пропавшего мужчины. По предварительной информации, женщина вернулась домой с работы и не застала мужа, который страдает потерей памяти. Получив ориентировку, росгвардейцы проверили места остановок общественного транспорта, на котором, предположительно, мог отправиться сельчанин. На одной из них стражи правопорядка обнаружили разыскиваемого мужчину.

Росгвардейцы передали найденного гражданина родным.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
07/10/2020
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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