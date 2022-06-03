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Росгвардейцы помогли устроить детский праздник для воспитанников детского дома

По случаю Дня защиты детей состоялась традиционная встреча сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии из Ленинска-Кузнецкого с воспитанниками Окуневского детского дома «Мечта» Промышленновского района.

Росгвардейцы привезли воспитанникам собранные силами подразделения вещи и сладкие гостинцы. Вместе с волонтерами и педагогами стражи правопорядка помогли провести для ребят детский праздник с конкурсами и подарками. В завершении стражи правопорядка пожелали воспитанникам хорошего летнего отдыха и пообещали новою встречу.

«Мы стараемся не только привезти гостинцы, но и быть полезными в этих встречах, - рассказывает командир роты Ленинска-Кузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих. – Проводим профилактические беседы, напоминаем о мерах личной безопасности, призываем к здоровому образу жизни и, конечно же, рассказываем про службу».

 

Общество
kuzbassnews.ru
03/06/2022
Общество

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