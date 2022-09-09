Росгвардейцы помогли вернуть горожанке похищенную детскую коляску

В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил имущество у местной жительницы.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал о краже детской коляски из подъезда многоквартирного дома по улице Революции. В ходе проверки мест сбыта краденного около одного из ломбардов стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого, который успел сдать похищенное имущество в торговую точку. Им оказался 33-летний топкинец с признаками алкогольного опьянения, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По предварительной информации, мужчина похитил из подъезда многоквартирного дома оставленную без присмотра детскую коляску. Заметившая пропажу своего имущества 37-летняя горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество было возвращено владелице.

Фото: Росгвардия