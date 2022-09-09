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Росгвардейцы помогли вернуть горожанке похищенную детскую коляску

 В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил имущество у местной жительницы.

В вечернее время росгвардейцы получили сигнал о краже детской коляски из подъезда многоквартирного дома по улице Революции. В ходе проверки мест сбыта краденного около одного из ломбардов стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого, который успел сдать похищенное имущество в торговую точку. Им оказался 33-летний топкинец с признаками алкогольного опьянения, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

 По предварительной информации, мужчина похитил из подъезда многоквартирного дома оставленную без присмотра детскую коляску. Заметившая пропажу своего имущества 37-летняя горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество было возвращено владелице.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
09/09/2022
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