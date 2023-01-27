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Росгвардейцы помогли вернуть пенсионерке утерянный сотовый телефон

 В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии вернули хозяйке утраченное имущество.

В дневное время на маршруте патрулирования росгвардейцы обнаружили на одной из улиц сотовый телефон. Предположив, что имущество может быть утеряно, стражи правопорядка установили владелицу мобильника, которой оказалась 76 летняя местная жительница.

 Росгвардейцы прибыли к месту жительства пенсионерки, которая, как оказалось, выронила телефон во время прогулки, и вернули найденное имущество. Горожанка поблагодарила стражей правопорядка за неравнодушие, после чего росгвардейцы вернулись на маршрут патрулирования.

 Росгвардия напоминает, что найденные вещи следует возвращать собственнику. Если такого найти не представляется возможным, о находке нужно сообщить в полицию или в орган местного самоуправления. В противном случае за кражу предусмотрена уголовная ответственность.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
27/01/2023
Общество
Юрга
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