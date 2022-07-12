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Росгвардейцы помогли вернуть подростку похищенный грабителем телефон

 В Юрге экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по горячим следам разыскал подозреваемого, который похитил сотовый телефон у несовершеннолетнего местного жителя.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал о совершении противоправных действий в отношении 15-летнего юргинца. На месте происшествия стражи правопорядка предварительно выяснили, что на улице к подростку подошел неизвестный, выхватил из его рук новенький смартфон и скрылся. Юный горожанин дома рассказал о случившемся отцу, который обратился за помощью к правоохранителям.

 Росгвардейцы установили приметы грабителя и приступили к поискам по горячим следам. В результате подходящего под описание злоумышленника стражи правопорядка задержали во дворе по улице Кирова. Им оказался неоднократно судимый, в том числе за грабеж и причинение средней тяжести вреда здоровью, 31-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, грабитель похитил имущество подростка с целью сбыта, но был оперативно задержан патрульными Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество изъято у задержанного и возвращено законному владельцу.

 Росгвардия напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
12/07/2022
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