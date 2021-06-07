Росгвардейцы помогли вернуть похищенное имущество инвалиду-колясочнику

В городе Калтан экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал подозреваемого, который похитил смартфон у инвалида-колясочника.

В вечернее время за помощью к стражам правопорядка обратился 47-летний местный житель. По предварительной информации, во время прогулки по городу инвалид-колясочник попросил о помощи в преодолении препятствия на дороге незнакомого мужчину. Когда тот выполнил просьбу и ушел, потерпевший обнаружил пропажу своего смартфона из верхней одежды. Заподозрив в хищении «доброжелателя», горожанин обратился к прохожим с просьбой сообщить о случившемся правоохранителям.

Прибывший на место происшествия экипаж Росгвардии выяснил приметы подозреваемого и приступил к поиску. Спустя время росгвардейцы обнаружили и задержали подходящего под описание мужчину. Им оказался ранее неоднократно судимый за грабеж и угрозу убийством 34-летний местный житель. Задержанный признал вину, сообщив, что похищенный телефон оставил у себя дома.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу.