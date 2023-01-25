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Росгвардейцы помогли вернуть владельцу похищенное грабителем имущество

 В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в кратчайший срок разыскал предполагаемого виновника в грабеже у прохожего сотового телефона.

В ночное время группа задержания получила ориентировку с приметами подозреваемого, который на улице похитил у 39-летнего местного жителя смартфон и скрылся. В ходе поисковых мероприятий по горячим следам росгвардейцы обнаружили и задержали 20-летнего жителя Новокузнецка, при досмотре у которого был найден похищенный телефон.

 По предварительной информации, потерпевший возвращался с работы домой, когда к нему подошли трое неизвестных с признаками алкогольного опьянения. Новокузнечанин попросил у мужчины телефон для совершения звонка. Горожанин передал злоумышленнику смартфон, после чего троица скрылась в неизвестном направлении. Заявитель обратился за помощью к правоохранителям, которые вскоре задержали грабителя по горячим следам.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное имущество возвращено владельцу.

 Росгвардия напоминает, чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
25/01/2023
Происшествия
Топки

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