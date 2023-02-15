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Росгвардейцы помогли забывшему дорогу пенсионеру вернуться домой

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дениса Аникеева и старшины Ивана Григорьева помогли 69-летнему местному жителю, который заблудился в городе.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Гагарина к росгвардейцам обратился пожилой мужчина, который пояснил, что замерз и не помнит, как вернуться домой. Стражи правопорядка взяли пенсионера на борт патрульного автомобиля, выяснили его местожительство и помогли добраться мужчине до дома.

  Пенсионер поблагодарил росгвардейцев за отзывчивость, после чего экипаж вернулся к патрулированию городских улиц.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
15/02/2023
Общество
Анжеро-Судженск
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