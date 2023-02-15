Росгвардейцы помогли забывшему дорогу пенсионеру вернуться домой

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Дениса Аникеева и старшины Ивана Григорьева помогли 69-летнему местному жителю, который заблудился в городе.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Гагарина к росгвардейцам обратился пожилой мужчина, который пояснил, что замерз и не помнит, как вернуться домой. Стражи правопорядка взяли пенсионера на борт патрульного автомобиля, выяснили его местожительство и помогли добраться мужчине до дома.

Пенсионер поблагодарил росгвардейцев за отзывчивость, после чего экипаж вернулся к патрулированию городских улиц.

Фото: Росгвардия