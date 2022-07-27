Росгвардейцы помогли задержать рецидивистов, которые угнали чужой автомобиль

В городе Белово экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря грамотным действиям задержал двух угонщиков автомобиля с признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы, патрулируя городские улицы, получили сигнал об угоне автомобиля ВАЗ 2107 белого цвета. Группа задержания, проверяя возможные пути маршрута, обнаружили угнанную машину в одном из дворов. При виде патрульной машины рецидивисты попытались скрыться, но столкнулись с бетонным ограждением и бросили поврежденный автомобиль. После непродолжительной погони росгвардейцы задержали подозреваемых. На место задержания прибыли и сотрудники ГИБДД. Задержанными оказались ранее судимый за кражу и грабеж 21-летний житель Салаира и 23-летний житель Гурьевска, ранее судимый за аналогичные имущественные преступления.

По предварительной информации, задержанные опоздали на рейсовый автобус и решили покататься по городу на чужой машине. Автомобиль молодые люди угнали с парковки у многоквартирного дома по переулку Цинкозаводскому.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия