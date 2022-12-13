Росгвардейцы помогли замерзающему на остановке мужчине, которого разыскивали родственники

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помогли разыскать пропавшего мужчину.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Есенина стражи правопорядка заметили на остановке общественного транспорта замерзающего мужчину с признаками алкогольного опьянения, который подходил под описание из ориентировки на без вести пропавшего. Остановившись, росгвардейцы выяснили, что 31-летнего местного жителя около недели разыскивали родственники. Все это время близкие не знали о его местонахождении. Мужчина сообщил стражам правопорядка о своем желании вернуться домой.

Росгвардейцы взяли горожанина на борт патрульного автомобиля. Убедившись, что ему не требуется медицинская помощь, росгвардейцы доставили гражданина инициаторам розыска для восстановления связи с родными.

Фото: Росгвардия