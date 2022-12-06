Росгвардейцы помогли жительнице Кузбасса разыскать пропавшую дочь

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал 16-летнюю местную жительницу, с которой не могла связаться родственница.
По предварительной информации, юная горожанка после обучения в техникуме без предупреждения отправилась в областную столицу с друзьями, перестав отвечать на телефонные звонки матери. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.
В вечернее время экипаж Росгвардии обнаружил на улице разыскиваемую несовершеннолетнюю горожанку и помог вернуть ее обеспокоенной родственнице.
Фото: Росгвардия
06/12/2022