Росгвардейцы помогли жительнице Кузбасса разыскать пропавшую дочь

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал 16-летнюю местную жительницу, с которой не могла связаться родственница.

По предварительной информации, юная горожанка после обучения в техникуме без предупреждения отправилась в областную столицу с друзьями, перестав отвечать на телефонные звонки матери. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

В вечернее время экипаж Росгвардии обнаружил на улице разыскиваемую несовершеннолетнюю горожанку и помог вернуть ее обеспокоенной родственнице.

Фото: Росгвардия