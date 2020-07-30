Росгвардейцы помогли жительнице Мариинска вернуть домой пропавшего подростка

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В городе Мариинске сотрудники Росгвардии оказали содействие местной жительнице в поисках ее 14-летнего сына, который накануне ушел из дома и не вернулся.
К правоохранителям обратилась горожанка, пояснив, что ее ребенок вечером не вернулся домой и не выходит на связь. По предварительной информации, между матерью и сыном произошел конфликт, в результате, мальчик обиделся и ушел в неизвестном направлении.
В ходе поисковых мероприятий в ночное время экипаж Росгвардии в составе сержанта Евгения Масленникова и старшины Александра Петюкова обнаружили пропавшего подростка, который весь день гулял по городу.
Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам ПДН.
30/07/2020
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