Росгвардейцы помогли жительнице Мариинска вернуть домой пропавшего подростка

В городе Мариинске сотрудники Росгвардии оказали содействие местной жительнице в поисках ее 14-летнего сына, который накануне ушел из дома и не вернулся.

К правоохранителям обратилась горожанка, пояснив, что ее ребенок вечером не вернулся домой и не выходит на связь. По предварительной информации, между матерью и сыном произошел конфликт, в результате, мальчик обиделся и ушел в неизвестном направлении.

В ходе поисковых мероприятий в ночное время экипаж Росгвардии в составе сержанта Евгения Масленникова и старшины Александра Петюкова обнаружили пропавшего подростка, который весь день гулял по городу.

Стражи правопорядка передали ребенка сотрудникам ПДН.