Росгвардейцы помогли жителю Кузбасса разыскать пропавшую дочь

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования обнаружил 27-летнюю местную жительницу, которая уехала из родного села и не выходила на связь с родственниками.

Днем на улице Загородной росгвардейцы заметили женщину, подходящую под ориентировку. В ходе беседы выяснилось, что это жительница села Малопесчанка, которую разыскивал отец. По предварительной информации, она отправилась в город к друзьям и перестала отвечать на звонки. Обеспокоенный ее долгим отсутствием отец обратился за помощью в правоохранительные органы.

Стражи правопорядка передали найденную сельчанку инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия