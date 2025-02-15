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Росгвардейцы помогли жителю Кузбасса разыскать пропавшую дочь

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования обнаружил 27-летнюю местную жительницу, которая уехала из родного села и не выходила на связь с родственниками.

Днем на улице Загородной росгвардейцы заметили женщину, подходящую под ориентировку. В ходе беседы выяснилось, что это жительница села Малопесчанка, которую разыскивал отец. По предварительной информации, она отправилась в город к друзьям и перестала отвечать на звонки. Обеспокоенный ее долгим отсутствием отец обратился за помощью в правоохранительные органы.

Стражи правопорядка передали найденную сельчанку инициаторам розыска. 

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
15/02/2025
Происшествия
Мариинск
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