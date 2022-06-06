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Росгвардейцы познакомили юных яшкинцев с патрульным автомобилем

 В поселке Яшкино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу порадовали ребятишек интерактивной выставкой специального автотранспорта.

 Юные гости мероприятия смогли посидеть в патрульном автомобиле Росгвардии, а также примерить защитную экипировку бойцов и подержать в руках образцы оружия и спецсредств. Росгвардейцы рассказали ребятам об истории и задачах силового ведомства, а также ответили на интересующие детей вопросы.

 «В таком непринужденном и развлекательном формате мы постарались познакомить ребят с нашей службой и напомнили им о правилах личной и имущественной безопасности», - рассказал командир отделения Яшкинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Дмитрий Жуланов.

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
06/06/2022
Общество
Яшкино
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