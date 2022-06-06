Росгвардейцы познакомили юных яшкинцев с патрульным автомобилем

В поселке Яшкино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу порадовали ребятишек интерактивной выставкой специального автотранспорта.

Юные гости мероприятия смогли посидеть в патрульном автомобиле Росгвардии, а также примерить защитную экипировку бойцов и подержать в руках образцы оружия и спецсредств. Росгвардейцы рассказали ребятам об истории и задачах силового ведомства, а также ответили на интересующие детей вопросы.

«В таком непринужденном и развлекательном формате мы постарались познакомить ребят с нашей службой и напомнили им о правилах личной и имущественной безопасности», - рассказал командир отделения Яшкинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Дмитрий Жуланов.