Росгвардейцы предотвратили хищение товара из торговой точки

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на автобусной остановке злоумышленника, который совершил кражу в магазине и пытался скрыться.

В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Горького на остановке общественного транспорта обнаружили и задержали подходящего под описание на подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 26-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, у которого находился похищенный товар.

По предварительной информации, ранее посетитель сетевого супермаркета взял со стеллажа две банки растворимого кофе с целью дальнейшего сбыта, после чего прошел мимо кассовой зоны без оплаты. Работники магазина обнаружили факт хищения спустя время на записях с камер видеонаблюдения и обратились за помощью к правоохранителям, которые обнаружили предполагаемого виновника, ожидавшего общественный транспорт на автобусной остановке.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия