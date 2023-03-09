Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы предотвратили хищение товара из торговой точки

В Анжеро-Судженске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали на автобусной остановке злоумышленника, который совершил кражу в магазине и пытался скрыться.

 В вечернее время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Горького на остановке общественного транспорта обнаружили и задержали подходящего под описание на подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 26-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, у которого находился похищенный товар.

 По предварительной информации, ранее посетитель сетевого супермаркета взял со стеллажа две банки растворимого кофе с целью дальнейшего сбыта, после чего прошел мимо кассовой зоны без оплаты. Работники магазина обнаружили факт хищения спустя время на записях с камер видеонаблюдения и обратились за помощью к правоохранителям, которые обнаружили предполагаемого виновника, ожидавшего общественный транспорт на автобусной остановке.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали горожанина сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
09/03/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus