Росгвардейцы предотвратили кражу имущества с предприятия

В Прокопьевске сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны с поличным задержали злоумышленников, которые демонтировали часть ограждения предприятия с целью хищения.
В вечернее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» на производственный охраняемый объект на улице 40 лет Октября. Предварительно установлено, что сотрудник Росгвардии стационарного поста охраны во время обхода территории предприятия заметил двоих посторонних лиц, которые при помощи газосварочного оборудования срезали металлическое ограждение. Росгвардеец вызвал дополнительный наряд вневедомственной охраны, задержав одного из злоумышленников. Прибывший спустя несколько минут экипаж Росгвардии задержал второго подельника. Ими оказались неоднократно судимые 19-летний местный житель и его приятель. Злоумышленники демонтировали около двух метров ограждения. По предварительной информации, задержанные намеревались похитить имущество с целью сдачи в пункте приема металлолома.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодых людей правоохранителям.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Новокузнецка,...
|
По словам организатора, изначально планировалось собрать более 300 машин. Но вмешались полицейские...
|
Завершилась подготовка еще одного места для зимнего активного отдыха в Кемерове. Новый каток...
|
По результатам проверки прокурор внес представление директору завода, а также возбудил в отношении...