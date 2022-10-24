Росгвардейцы предотвратили распространение пожара в коммерческой организации

В городе Осинники благодаря действиям росгвардейцев удалось остановить распространение огня в охраняемом магазине автозапчастей.

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Руслана Османова, старших сержантов Сергея Крылова и Ивана Лукьянова прибыли на вызов сработавшей охранно-пожарной сигнализации к торговой точке на улице 50 лет Октября. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили возгорание в тамбуре одноэтажного строения и сообщили о происшествии в экстренные службы. До прибытия сотрудников МЧС России росгвардейцы с помощью огнетушителя не допустили распространение огня внутрь торгового помещения. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Своевременные действия сотрудников Росгвардии и МЧС позволили избежать владельцу магазина крупного материального ущерба.

Фото: Росгвардия