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Росгвардейцы предотвратили распространение пожара в коммерческой организации

 В городе Осинники благодаря действиям росгвардейцев удалось остановить распространение огня в охраняемом магазине автозапчастей.

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего прапорщика Руслана Османова, старших сержантов Сергея Крылова и Ивана Лукьянова прибыли на вызов сработавшей охранно-пожарной сигнализации к торговой точке на улице 50 лет Октября. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили возгорание в тамбуре одноэтажного строения и сообщили о происшествии в экстренные службы. До прибытия сотрудников МЧС России росгвардейцы с помощью огнетушителя не допустили распространение огня внутрь торгового помещения. Прибывшие пожарные ликвидировали  возгорание.

 Своевременные действия сотрудников Росгвардии и МЧС позволили избежать владельцу магазина крупного материального ущерба. 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
24/10/2022
Происшествия
Осинники
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