Росгвардейцы пресекли езду пьяного водителя

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал водителя транспортного средства с признаками алкогольного опьянения без водительских прав.

В вечернее время росгвардейцы, патрулируя улицу Снежную, обнаружили автомобиль «Хёндай», который совершил наезд на снежную наледь, повредив бампер, и продолжил движение. Стражи правопорядка остановили подозрительного водителя. Им оказался 59-летний житель Шерегеша с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам ГИБДД.