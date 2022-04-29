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Росгвардейцы пресекли езду пьяного водителя

В Таштаголе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал водителя транспортного средства с признаками алкогольного опьянения без водительских прав.

В вечернее время росгвардейцы, патрулируя улицу Снежную, обнаружили автомобиль «Хёндай», который совершил наезд на снежную наледь, повредив бампер, и продолжил движение. Стражи правопорядка остановили подозрительного водителя. Им оказался 59-летний житель Шерегеша с признаками алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам ГИБДД.

 

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kuzbassnews.ru
29/04/2022
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