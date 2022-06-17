Росгвардейцы пресекли хищение гаража

В Топках экипаж вневедомственной охраны Росгвардии благодаря сработавшей охранной сигнализации задержал подозреваемых, которые намеревались похитить бетонные плиты частного гаража.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гараж местного жителя. На месте росгвардейцы обнаружили и задержали двоих граждан рядом с охраняемым объектом. Ими оказались местные жители 47 и 24 лет, младший из которых оказался ранее судимым за имущественное преступление.

В ходе предварительной проверки стражи правопорядка установили, что задержанные топкинцы проводили работы с помощью перфоратора по демонтажу стен недостроенного гаража, примыкающего к охраняемому объекту, с целью дальнейшего хищения бетонных плит. От действий злоумышленников сработал установленный в соседнем объекте охранный извещатель «Шорох», благодаря которому удалось своевременно предотвратить противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства, а также проверки причастности к аналогичным хищениям, росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае противоправных посягательств об этом незамедлительно станет известно бойцам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию нарушителей.