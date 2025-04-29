Росгвардейцы пресекли хищение из охраняемого торгового объекта

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который пытался вынести «бесплатный» алкоголь, оплатив другой товар.

В дневное время росгвардейцы прибыли на вызов тревожной сигнализации к охраняемому торговому объекту на проспекте Кузнецком. На адресе росгвардейцы задержали 64-летнего местного жителя, который пытался вынести неоплаченный товар.

По предварительной информации, ранее судимый мужчина в торговом зале взял бутылку крепкого алкогольного напитка, положил ее в карман верхней одежды и направился на кассу, где оплатил только бутылку воды. С неоплаченным товаром в кармане мужчина решил скрыться. Бдительные работники торговли заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и вызвали наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного. Максимальная санкция статьи 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия