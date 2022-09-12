Росгвардейцы пресекли кражу на охраняемом объекте

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих подозреваемых при попытке обокрасть гипермаркет.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин крупной торговой сети на проспекте Строителей. Работники торговой точки указали правоохранителям на двоих посетителей, которые пытались пронести мимо кассовой зоны неоплаченный товар. Стражи правопорядка задержали для выяснения обстоятельств жителей Киселевска 21 года и 22 лет, старший из которых оказался ранее судим за кражу.

По предварительной информации, задержанные молодые люди в торговом зале сложили в карманы своей одежды несколько упаковок зубных щеток, флаконов дезодоранта и средства для бритья на общую сумму около 3 000 рублей. Вместе с похищенным товаром злоумышленники попытались выйти из магазина, но были остановлены на выходе работниками торговой точки, которые нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали магазинных воров, действия которых были зафиксированы камерами видеонаблюдения, сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия