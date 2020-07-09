Росгвардейцы пресекли кражу на охраняемом объекте в Топках

В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл на сигнал «тревога» в ТЦ по улице Горная. Продавец торговой точки рассказала, что одна из посетительниц похитила с витрины электрическую пилу стоимостью 3 600 рублей.
Действия злоумышленницы зафиксировали камеры видеонаблюдения. Стражи правопорядка установили приметы подозреваемой и отправились на поиски по горячим следам.
В ходе патрулирования дворовых территорий росгвардейцы обнаружили и задержали подходящую под описание прохожую с признаками опьянения. Ей оказалась неоднократно судимая за кражи 41-летняя местная жительница. Стражи правопорядка установили, что задержанная сдала похищенный инструмент в ломбард.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемую правоохранителям. Имущество возвращено законному владельцу.
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