Росгвардейцы пресекли кражу с проникновением в торговую точку

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал злоумышленника, который с помощью молотка проник в охраняемый магазин с целью хищения товара.

В ночное время группа задержания оперативно прибыла на сигнал «тревога» к коммерческому объекту на улице Бардина. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили поврежденную входную дверь торговой точки со следами проникновения и задержали пытавшегося скрыться виновника, у которого находился пакет с похищенным товаром и молоток. Задержанным оказался ранее судимый 39 летний местный житель.

По предварительной информации, подозреваемый с помощью строительного инструмента разбил стеклопакет входной двери охраняемого магазина и проник в помещение коммерческой организации. Внутри торгового зала злоумышленник сложил в пакет алкоголь, сигареты, закуски, мороженое и шоколад, после чего попытался скрыться. В результате проникновения сработала охранная сигнализация, на вызов которой в кратчайший срок прибыл экипаж Росгвардии и пресек противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия