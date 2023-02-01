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Росгвардейцы пресекли кражу с проникновением в торговую точку

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал злоумышленника, который с помощью молотка проник в охраняемый магазин с целью хищения товара.

 В ночное время группа задержания оперативно прибыла на сигнал «тревога» к коммерческому объекту на улице Бардина. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили поврежденную входную дверь торговой точки со следами проникновения и задержали пытавшегося скрыться виновника, у которого находился пакет с похищенным товаром и молоток. Задержанным оказался ранее судимый 39 летний местный житель.

 По предварительной информации, подозреваемый с помощью строительного инструмента разбил стеклопакет входной двери охраняемого магазина и проник в помещение коммерческой организации. Внутри торгового зала злоумышленник сложил в пакет алкоголь, сигареты, закуски, мороженое и шоколад, после чего попытался скрыться. В результате проникновения сработала охранная сигнализация, на вызов которой в кратчайший срок прибыл экипаж Росгвардии и пресек противоправные действия.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
01/02/2023
Происшествия
Новокузнецк

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