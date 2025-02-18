Росгвардейцы пресекли опасную езду нетрезвого водителя

В городе Белово сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании водителя с признаками опьянения.

В минувшие выходные во время ночного патрулирования улицы Ленина росгвардейцы заметили черный автомобиль «Тойота Камри», который совершал опасные маневры и превышал скорость. В целях предотвращения негативных последствий стражи правопорядка проследовали за иномаркой, а после остановки задержали 33-летнего водителя с признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы передали мужчину прибывшим сотрудникам Госавтоинспекции для дальнейшего разбирательства и продолжили патрулировать городские улицы.

Фото: Росгвардия