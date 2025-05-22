Росгвардейцы пресекли попытку хищения элитного алкоголя на сумму около 20 тысяч рублей в кемеровском гипермаркете

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, который пытался похитить элитный алкоголь. Противоправные действия горожанин пытался совершить в популярном сетевом гипермаркете.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в торговую точку на улице Баумана. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 51‑летнего местного жителя с признаками неустановленного опьянения, при досмотре у которого был обнаружен похищенный алкоголь.

По предварительной информации, посетитель взял с прилавка термопакет, куда в дальнейшем сложил пять бутылок виски на сумму более 19 000 рублей. За товар и пакет гражданин решил не расплачиваться и, миновав кассовую зону, отправился к выходу. Бдительные работники торговли своевременно заметили противоправные действия и преградили злоумышленнику путь, вызвав наряд Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

В настоящее время технические возможности крупных торговых сетей позволяют автоматически выявлять противоправные действия, что исключает возможность остаться незамеченным и неизбежно приводит к ответственности. Следует помнить, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет наказание вплоть до уголовного. Максимальная санкция статьи 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия