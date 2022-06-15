Росгвардейцы пресекли порчу имущества на охраняемом объекте

В вечернее время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в одно из городских образовательных учреждений. Работник школы, который нажал кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, пояснил стражам правопорядка, что к нему обратился очевидец, сообщивший о разборе школьного ограждения неизвестными. Росгвардейцы обследовали объект и обнаружили несколько поврежденных металлических пролетов.

Выяснив приметы предполагаемых виновников, стражи правопорядка приступили к поиску по горячим следам. В результате стражи правопорядка задержали троих ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте от 29 до 37 лет с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, задержанные повредили три пролета металлического ограждения с целью сбыта в пункте приема металлолома. Узнав о прибытии на место стражей правопорядка, злоумышленники попытались скрыться.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально значимые объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.