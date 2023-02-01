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Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих сожителей при попытке вынести из магазина средства гигиены и нижнее белье.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый гипермаркет на проспекте Строителей. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 31-летних мужчину и женщину, которые пытались вынести неоплаченный товар.

 По предварительной информации, двое посетителей гипермаркета спрятали под верхнюю одежду несколько дезодорантов, шампуней и комплект мужского нижнего белья на общую сумму более 4 000 рублей, после чего попытались скрыться без оплаты товара. Бдительные работники торговли своевременно заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Уличенные в совершении кражи сожители признались в содеянном, предъявив прибывшим стражам правопорядка похищенный товар.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
01/02/2023
Происшествия
Прокопьевск
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