Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих сожителей при попытке вынести из магазина средства гигиены и нижнее белье.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый гипермаркет на проспекте Строителей. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 31-летних мужчину и женщину, которые пытались вынести неоплаченный товар.

По предварительной информации, двое посетителей гипермаркета спрятали под верхнюю одежду несколько дезодорантов, шампуней и комплект мужского нижнего белья на общую сумму более 4 000 рублей, после чего попытались скрыться без оплаты товара. Бдительные работники торговли своевременно заметили противоправные действия и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии. Уличенные в совершении кражи сожители признались в содеянном, предъявив прибывшим стражам правопорядка похищенный товар.

Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Фото: Росгвардия