Росгвардейцы пресекли противоправные действия на территории автовокзала

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал жителя кузбасского поселка, который нарушал общественный порядок на территории автовокзала.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к объекту транспортной инфраструктуры. Внутри здания стражи правопорядка обнаружили буйного гражданина и задержали его для выяснения обстоятельств. Им оказался 44-летний житель поселка Верх-Чебула с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, ранее судимый гражданин вступил в конфликт с сотрудницей объекта после того, как ему отказали в продаже билета из-за его алкогольного опьянения. В результате гражданин продолжил нарушать общественный порядок, несмотря на замечания. Работники автовокзала нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результату которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия