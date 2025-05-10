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Росгвардейцы пресекли противоправные действия в медицинском учреждении в Кемерове

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал гражданина, препятствовавшего работе медицинского персонала в одном из медицинских учреждений областного центра.

Вечером наряд Росгвардии прибыл в больницу на сигнал «тревога». На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили и пресекли агрессивные действия 57-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который представлял угрозу для персонала и пациентов.

По предварительной информации, ранее судимый местный житель был доставлен в медицинское учреждение бригадой скорой медицинской помощи. На фоне сильного алкогольного опьянения пациент стал вести себя неадекватно, мешать работе медицинского персонала и представлять угрозу для безопасности граждан. В целях пресечения противоправных действий работники больницы воспользовались кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
10/05/2025
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