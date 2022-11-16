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Росгвардейцы пресекли угон автомобиля

 В Междуреченске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал серийного угонщика.

Утром росгвардейцы прибыли по сигналу на один из адресов на проспекте Строителей. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили гражданина, который пытался выволочь из своего автомобиля «ВАЗ-2104» молодого человека. Стражи правопорядка задержали неоднократно судимого за угоны и кражу 19 летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, задержанный рецидивист разбил дверное стекло припаркованного ВАЗа, необорудованного сигнализацией, и проник в салон. Путем замыкания проводов злоумышленник завел автомобиль, попытался уехать, но почти сразу же заглох. 51-летний автовладелец, услышав запуск своего авто, вызвал правоохранителей и попытался остановить угонщика.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого рецидивиста сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
16/11/2022
Происшествия
Междуреченск
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