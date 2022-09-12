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Росгвардейцы приняли от юргинца незаконное оружие

В Юрге сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили за гражданский поступок 74-летнего местного жителя, который выдал незарегистрированное одноствольное охотничье ружье ИЖ 18Е.

 По словам пенсионера, в 1973 году он приобрел одностволку в одном из юргинских магазинов по охотничьему билету за 37 рублей 50 копеек. После изменений в законодательстве в середине 90-х мужчина не стал регистрировать ружье, которым почти не пользовался, и все этого время хранил оружие дома незаконно. Из СМИ пенсионер узнал, что за добровольную выдачу своего ИЖа он сможет получить денежное вознаграждение, а главное – избежать ответственности за незаконное хранение ствола, поэтому принес ружье в отдел лицензионно-разрешительной работы. В настоящий момент проводится проверка, по окончанию которой юргинец может получить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

 Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали 99 единиц незаконного оружия и более 2,8 тысяч боеприпасов.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
12/09/2022
Общество
Юрга
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