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Росгвардейцы приняли участие в митинге-концерте «Крымская весна» и обеспечили безопасность мероприятия

Сотрудники Росгвардии приняли участие в митинге-концерте «Крымская весна. 11 лет в родной гавани. Вместе строим будущее», который состоялся в Кемерове в линейном парке бульвара Строителей. На главной сцене выступили участники специальной военной операции, а также представители власти и общественности.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с другими правоохранительными органами обеспечили охрану общественного порядка и безопасность мероприятия, в котором приняли участие около несколько тысяч человек. Росгвардейцы провели профилактическую работу с гражданами и уделили особое внимание предупреждению возможных нарушений.

Праздничная программа включала выступления артистов, выставки и тематические площадки. В рамках мероприятия жители региона смогли пообщаться с героями специальной военной операции и выразить им поддержку.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
19/03/2025
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