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Росгвардейцы приняли участие в обеспечении общественного порядка на мероприятиях в честь Дня рождения Николая Масалова

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность граждан на торжественном событии, посвященном 100-летию выдающего кузбассовца Николая Ивановича Масалова.

Торжественное возложение цветов при участии росгвардейцев прошло на территории нового мемориала Воину-Освободителю. В мероприятии поучаствовали юнармейцы, активисты школьных музеев, участники поисковых отрядов по местам боёв и неравнодушные кузбассовцы.

 Уроженец Тяжина Николай Иванович Масалов участник Великой Отечественной войны. В апреле 1945 года во время ожесточённых боёв за взятие Берлина он вынес из-под вражеского огня трёхлетнюю немецкую девочку. Именно образ Николая Ивановича послужил прототипов для знаменитого памятника, установленного в Трептов-парке в Берлине. В этом году мемориал Воину-Освободителю появился на родной земле героического кузбассовца.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
13/12/2022
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