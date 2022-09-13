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Росгвардейцы приняли участие в охране правопорядка в дни голосования в Кузбассе

В Кемеровской области при содействии сотрудников и военнослужащих региональных подразделений Росгвардии обеспечена безопасность избирателей во время выборов в органы местного самоуправления.

Бойцы вневедомственной охраны Росгвардии несли службу на избирательных участках в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке. Росгвардейцы совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляли пропускной режим, следили за правопорядком и законностью хода голосования. Безопасность граждан была усилена приближением маршрутов патрулирования экипажей Росгвардии к избирательным участкам.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
13/09/2022
Общество
Политика

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