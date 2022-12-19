Росгвардейцы приняли участие в торжественной церемонии посвящения школьников в Юнармию

В Анжеро-Судженске начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Павел Сухинин стал почетным гостем торжественной церемонии вступления школьников в ряды «Юнармии».

Мероприятие прошло в школе №1, в которой торжественную клятву на верность Отечеству принесли более 300 учащихся со всего города. В церемонии приняли участие представители МЧС, ветеранских организаций, военного комиссариата, а также родители и педагоги учеников. В ходе мероприятия школьники исполнили патриотические композиции, а также подготовили танцевальные номера.

В заключении майор Павел Сухинин пожелал новоиспеченным юнармейцам с достоинством нести почетное звание юнармейца, следовать традициям доблести, отваги и юнармейского братства.

Фото: Росгвардия