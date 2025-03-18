Росгвардейцы приняли участие в возложении цветов к памятнику Воину-освободителю

В Кемерове состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Воину-освободителю. В мероприятии приняли участие руководство Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и отряда специального назначения «Кузбасс», кадеты, школьники и неравнодушные жители города.

Также цветы к мемориалу возложили прибывший в Кузбасс с рабочим визитом министр энергетики РФ Сергей Цивилев, статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева, губернатор Кузбасса Илья Середюк.

Собравшиеся почтили память павших защитников Родины всех времен. Минутой молчания участники церемонии выразили глубокое уважение к подвигу воинов, отдавших жизни за Отечество.

Фото: Росгвардия