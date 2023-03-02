Росгвардейцы продолжают обеспечивать безопасность Международных спортивных игр в Кузбассе

Сборная Кузбасса по результатам всех соревнований находится на 7-й позиции, завоевав одну золотую, две серебряных медали и одну бронзу. Так, накануне при участии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии в Таштаголе прошел турнир по сноуборд-кроссу, серебряным призером которого стал кузбассовец. Кроме этого, в Междуреченске на горе Югус завершился первый день соревнований в дисциплине «слалом-гигант».

В Кемерове в спортивном комплексе «Сосновый» и на базе спорткомплекса «Снежный» продолжаются состязания по лыжным гонкам и керлингу.

Помимо этого, в южной столице региона на ледовой арене «Кузнецкий лед» прошел очередной хоккейный матч между командами СФО и Якутии.

1 марта росгвардейцы обеспечат общественный порядок и безопасность спортсменов в четвертьфиналах и полуфиналах по волейболу на снегу в Таштаголе, а также хоккейного матча за пятое место в первом дивизионе.

Фото: Росгвардия