Росгвардейцы продолжают знакомить кузбасских школьников со службой войск правопорядка

В городе Таштагол филиал вневедомственной охраны Росгвардии открыл свои двери для юнармейского отряда «Красные береты» школы №9. Встреча школьников со стражами правопорядка состоялась в рамках мероприятий, проводимых в честь годовщины образования войск национальной гвардии Российской Федерации.

Сотрудники Росгвардии провели для юных кузбассовцев ознакомительную экскурсию по служебным кабинетам, познакомили их с работой пункта централизованной охраны, а также подробнее рассказали о служебной деятельности сотрудников вневедомственной охраны.

Кроме этого, сотрудники подразделения показали школьникам образцы вооружения, экипировки и специальных средств нарядов вневедомственной охраны. Ребята смогли примерить защитную экипировку и задать сотрудникам Росгвардии заинтересовавшие их вопросы.

В завершение встречи росгвардейцы поделились возможностями получения профильного образования. Стражи правопорядка познакомили школьников с престижными военными вузами ведомства в Санкт-Петербурге, Саратове, Перми и Новосибирске, объяснили правила поступления и преимущества военной карьеры.

Фото: Росгвардия