Росгвардейцы провели для школьников «Штурм зимней полосы препятствий»

В Юрге сотрудники Росгвардии вневедомственной охраны в преддверии Дня защитника Отечества провели для учащихся городской школы №14 спортивно-патриотическую акцию «Штурм зимней полосы препятствий».

В рамках мероприятия росгвардейцы вместе с педагогами на территории учебного заведения подготовили для школьников и их родителей различные испытания. Участникам в составе сборных команд взрослых и детей предстояло на время проползти под импровизированной колючей проволокой, метнуть муляж гранаты на дальность и преодолеть другие препятствия. Самым захватывающим испытанием стал конкурс по перетягиванию каната, в котором приняли участие стражи правопорядка. Организаторы наградили самые спортивные команды грамотами и сладкими подарками.

Кроме этого, сотрудники войск правопорядка рассказали школьникам об особенностях службы в Росгвардии и ответили на интересующие вопросы ребят. Самым любознательным из них представилась возможность примерить на себе снаряжение бойцов и пробежаться в защитной экипировке по снегу.

По итогу дня дирекция школы поблагодарила стражей правопорядка за помощь и активное участие в проведении патриотического мероприятия, вручив благодарственные письма.