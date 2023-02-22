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Росгвардейцы провели мастер-классы для юргинских кадетов

  В Юрге в школе №14 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии стали почетными гостями мероприятия, посвященного Дню кадета. В рамках встречи дети выступили с творческими номерами для гостей из Росгвардии, заместителя директора по воспитательной работе полковника Леонида Маркеева и воспитанников губернаторской кадетской школы-интернат полиции. Кроме этого, состоялась торжественная клятва учеников специализированных классов полиции. Пятиклассники поклялись с гордостью и достоинством нести почетное звание кадета, быть патриотами своего Отечества.   После торжественной части командир отделения старший прапорщик Владислав Ащеулов вместе с коллегами провели для ребят познавательные мастер-классы и познакомили школьников со своей службой. Дети не только узнали о задачах силового ведомства в их родном городе, но и смогли почувствовать себя в роли бойца Росгвардии. Воспитанники школы примерили на себя защитную экипировку сотрудников групп задержаний и под наставничеством Владислава Алексеевича изучили приемами самообороны.   Завершилось мероприятие совместной фотографией на память о важном дне для школьников.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
22/02/2023
Общество
Юрга

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