Росгвардейцы провели мастер-классы для юргинских кадетов

В Юрге в школе №14 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии стали почетными гостями мероприятия, посвященного Дню кадета. В рамках встречи дети выступили с творческими номерами для гостей из Росгвардии, заместителя директора по воспитательной работе полковника Леонида Маркеева и воспитанников губернаторской кадетской школы-интернат полиции. Кроме этого, состоялась торжественная клятва учеников специализированных классов полиции. Пятиклассники поклялись с гордостью и достоинством нести почетное звание кадета, быть патриотами своего Отечества. После торжественной части командир отделения старший прапорщик Владислав Ащеулов вместе с коллегами провели для ребят познавательные мастер-классы и познакомили школьников со своей службой. Дети не только узнали о задачах силового ведомства в их родном городе, но и смогли почувствовать себя в роли бойца Росгвардии. Воспитанники школы примерили на себя защитную экипировку сотрудников групп задержаний и под наставничеством Владислава Алексеевича изучили приемами самообороны. Завершилось мероприятие совместной фотографией на память о важном дне для школьников.

Фото: Росгвардия