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Росгвардейцы рассказывают школьникам о своей работе

 В Кузбассе проходит всероссийская ведомственная акция «Дни Росгвардии», приуроченная 7-й годовщине образования войск правопорядка.

Накануне в Юрге сотрудники городского филиала вневедомственной охраны Росгвардии встретились с учащимися правоохранительных классов школы №14. В ходе беседы школьники могли задать стражам правопорядка интересующие их вопросы. Ребят интересовали сложность профессии, социальные привилегии службы, а также особенности трудоустройства. Росгвардейцы принимают активное участие в жизни юргинских школьников, помогая ребятам определиться с будущей профессией. В завершении мероприятия ученики поздравили росгвардейцев с наступающим праздником и пожелали успехов на службе.

 Кроме этого, в рамках акции росгвардейцы посетили школу №5 поселка Яшкино. Дежурный ПЦО майор Евгений Базинов рассказал ученикам об истории становления Росгвардии, в том числе о своей родной службе – вневедомственной охране. Ребята узнали о функциях и задачах военизированного подразделения, а также познакомились с экипировкой сотрудников групп задержаний.

 В рамках ежегодной акции «Дни Росгвардии» сотрудники и военнослужащие силового ведомства встречаются с подрастающим поколением и рассказывают ребятам о патриотизме, службе Родине, героических поступках и особенностях подразделений войск национальной гвардии Российской Федерации.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
27/03/2023
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