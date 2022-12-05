Росгвардейцы разыскали магазинного вора, который пытался скрыться на общественном транспорте

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя товара из торговой точки, который пытался скрыться с места происшествия на маршрутном такси.

В утреннее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в сетевой магазин на улице Большая Дачная. На указанном адресе продавец пояснила, что по камерам видеонаблюдения был замечен посетитель, который взял с торгового стеллажа товар с алкогольной продукцией и покинул магазин без оплаты. Работники торговли нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, по прибытию которого сообщили, что злоумышленник после выхода из магазина сел в общественный транспорт и уехал. Росгвардейцы проследовали по указанному маршруту и задержали предполагаемого виновника вместе с похищенным товаром на одной из остановок.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия