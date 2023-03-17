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Росгвардейцы разыскали подозреваемого в грабеже кузбассовца

 В Прокопьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, находящегося в розыске по подозрению в совершении преступления в южной столице Кузбасса.

В ночное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Обручева заметили подозрительного мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали мужчину для проверки личности. Им оказался ранее судимый за кражу 35-летний местный житель.

 Кроме этого, экипаж Росгвардии выяснил, что мужчину разыскивают правоохранители Новокузнецка по подозрению в совершении грабежа на территории южной столицы Кузбасса.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
17/03/2023
Происшествия
Прокопьевск

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