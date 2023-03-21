Росгвардейцы разыскали пропавшего кемеровчанина, который был найден в другом кузбасском городе

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержанта Алексея Шамагонова и младшего сержанта Антона Петрокевича разыскали кемеровчанина, который из-за проблем со здоровьем не смог вернуться домой.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую церковь по улице Луначарского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили молодого человека, который обратился за помощью к священнослужителям и пояснил, что потерялся. Гражданин не мог вспомнить адрес своего местожительства. Росгвардейцы установили личность двадцатипятилетнего жителя Кемерова, который находился в розыске как без вести пропавший.

По предварительной информации, к правоохранителям обратилась жительница областного центра, сообщившая, что ее сын, который может нуждаться в медицинской помощи, ушел из дома и не вернулся. Выяснилось, что молодой человек на общественном транспорте приехал в Топки и заблудился.

Стражи правопорядка взяли кемеровчанина на борт патрульного автомобиля и доставили инициаторам розыска, которые передали прибывшей за сыном родственнице.

Фото: Росгвардия