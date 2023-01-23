Росгвардейцы разыскали пропавшего жителя Кузбасса

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Артема Молоткова и сержанта Александра Тарасова помогли отыскать жителя Киселевска, которого несколько дней разыскивала родственница.

В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Ленина росгвардейцы обратили внимание на мужчину, который подходил под описание из ориентировки. Во время проверки его личности стражи правопорядка выяснили, что 46-летний житель Киселевска находится в розыске как без вести пропавший.

По предварительной информации, мужчина уехал к друзьям в Белово и перестал отвечать на телефонные звонки матери. Спустя время родственница обратилась за помощью к правоохранителям для поисков сына, о местонахождении которого ей было ничего не известно.

Росгвардейцы передали найденного кузбассовца инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия