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В Анжеро-Судженске магазинный вор оказался рецидивистом в розыске

 В Анжеро-Судженске благодаря записям с камер видеонаблюдения экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал магазинного вора.

Днем стражи правопорядка обнаружили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Росгвардейцы остановили мужчину для проверки личности. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу, 27-летний местный житель, который находится в розыске за очередное имущественное преступление.

 По предварительной информации, в начале наступившего года камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек зафиксировали, как задержанный мужчина совершил хищение продуктов питания и скрылся. Благодаря видеозаписям удалось установить приметы похитителя, который был задержан в ходе патрулирования экипажем Росгвардии. Для разбирательства предполагаемого виновника передали инициаторам розыска.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
16/01/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск

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