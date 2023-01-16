В Анжеро-Судженске магазинный вор оказался рецидивистом в розыске

В Анжеро-Судженске благодаря записям с камер видеонаблюдения экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал магазинного вора.

Днем стражи правопорядка обнаружили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Росгвардейцы остановили мужчину для проверки личности. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за кражу, 27-летний местный житель, который находится в розыске за очередное имущественное преступление.

По предварительной информации, в начале наступившего года камеры видеонаблюдения в одной из торговых точек зафиксировали, как задержанный мужчина совершил хищение продуктов питания и скрылся. Благодаря видеозаписям удалось установить приметы похитителя, который был задержан в ходе патрулирования экипажем Росгвардии. Для разбирательства предполагаемого виновника передали инициаторам розыска.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия